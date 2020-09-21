Полиция накажет учительницу, которая ударила школьницу книгой по голове

В Харьковской области на учительницу, которая ударила школьницу книгой по голове, составят админпротокол

В Харьковской области учительница ударила школьницу книгой по голове, на нее составят админпротокол по факту буллинга. Об этом сообщает пресс-служба областной Нацполиции.

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"Школьница во время урока просматривала страницы книги, что не понравилось учителю. Вместо того, чтобы сделать замечание, женщина подошла к девочке, отобрала книгу и ударила ею ребенка по голове", - говорят в полиции, уточняя, что инцидент произошел 10 сентября в Первомайском лицее №7 на уроке истории.

Мать девочки написала заявление в полицию. Сейчас дело передано в ювенальную превенцию районной полиции, на учительницу составят админпротокол.

12 декабря 2019 года в Киеве полиция составила три админпротокола на преподавателя одной из столичных школ из-за жесткого отношения к детям.

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Владислав Сердюк

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