Полиция: Сумской благотворительный фонд за $8000 помогал мужчинам бежать за границу

Следственные действия (Фото: Национальная полиция)

Члены одной из благотворительных организаций в Сумах помогали мужчинам выезжать за границу и уклоняться от призыва. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Сумской области.

Четверым участникам схемы объявили о подозрении по трем статьям: о незаконной переправке лиц через границу, о служебном подлоге и подкупе должностного лица.

По версии следствия, супруги – основатели благотворительной организации, решили обогатиться за счет продажи удостоверений волонтеров. Более того, с целью предоставления ценности таким удостоверениям, подозреваемые указывали в документах ложную информацию о бронировании лиц как волонтеров, в связи с предоставлением фондом услуг, необходимых для Вооруженных Сил Украины.

Они также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Следовательно, он становился посредником между "клиентами" и организаторами незаконной схемы. Цена одного такого удостоверения варьировала от 450 до 600 евро.

Кроме того, директор фонда организовал способ незаконного перемещения лиц через границу. Для этого в официальные документы опять-таки вносилась ложная информация, дающая право на выезд из Украины. В частности выдача волонтерского удостоверения и других документов для беспрепятственного выезда за пределы государства.

На этот раз, кроме жены, подозреваемый привлек к воплощению замысла другого волонтера, который должен был подыскивать желающих воспользоваться незаконными услугами. Стоимость "услуги" составляла $8000.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали учредительницу фонда при передаче ей денег в обмен на документы с обновленными данными в приложении "Резерв+". У всех четырех подозреваемых правоохранители провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция