Полиция: Сумской благотворительный фонд за $8000 помогал мужчинам бежать за границу
Члены одной из благотворительных организаций в Сумах помогали мужчинам выезжать за границу и уклоняться от призыва. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Сумской области.
Четверым участникам схемы объявили о подозрении по трем статьям: о незаконной переправке лиц через границу, о служебном подлоге и подкупе должностного лица.
По версии следствия, супруги – основатели благотворительной организации, решили обогатиться за счет продажи удостоверений волонтеров. Более того, с целью предоставления ценности таким удостоверениям, подозреваемые указывали в документах ложную информацию о бронировании лиц как волонтеров, в связи с предоставлением фондом услуг, необходимых для Вооруженных Сил Украины.
Они также привлекли волонтера, с которым поддерживали доверительные отношения. Следовательно, он становился посредником между "клиентами" и организаторами незаконной схемы. Цена одного такого удостоверения варьировала от 450 до 600 евро.
Кроме того, директор фонда организовал способ незаконного перемещения лиц через границу. Для этого в официальные документы опять-таки вносилась ложная информация, дающая право на выезд из Украины. В частности выдача волонтерского удостоверения и других документов для беспрепятственного выезда за пределы государства.
На этот раз, кроме жены, подозреваемый привлек к воплощению замысла другого волонтера, который должен был подыскивать желающих воспользоваться незаконными услугами. Стоимость "услуги" составляла $8000.
Полицейские совместно с сотрудниками СБУ задержали учредительницу фонда при передаче ей денег в обмен на документы с обновленными данными в приложении "Резерв+". У всех четырех подозреваемых правоохранители провели обыски и изъяли доказательства причастности к преступной деятельности.
- В июне за системное нарушение правил пересечения границы Укртрансбезопасность отключила на три месяца от системы "Шлях" шесть перевозчиков.
- 13 сентября ГБР сообщило о подозрении правоохранителю из Волынской области: по его данным, женщина помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста.
- 29 сентября стало известно, что в Одесской области правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки призывников за границу через систему "Шлях".