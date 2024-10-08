Поліція: Сумська благодійна організація за $8000 допомагала чоловікам втікати за кордон

Слідчі дії (Фото: Національна поліція)

Члени однієї з благодійних організацій у Сумах допомагали чоловікам виїжджати за кордон та ухилятися від призову. Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Сумській області.

Чотирьом учасникам схеми оголосили про підозру за трьома статтями: про незаконне переправлення осіб через кордон, про службове підроблення та підкуп службової особи.

За версією слідства, подружжя – засновники благодійної організації, вирішили збагатитися коштом продажу посвідчень волонтерів. Щобільше, з метою надання цінності таким посвідченням, підозрювані зазначали в документах неправдиву інформацію про бронювання осіб як волонтерів, у зв’язку з наданням фондом послуг, необхідних для Збройних Сил України.

Вони також залучили волонтера, з яким підтримували довірливі відносини. Відтак він ставав посередником між "клієнтами" та організаторами незаконної схеми. Ціна одного такого посвідчення варіювала від 450 до 600 євро.

Крім цього, директор фонду організував спосіб незаконного переміщення осіб через кордон. Для цього до офіційних документів знов-таки вносилась неправдива інформація, що надає право на виїзд з України. Зокрема видавання волонтерського посвідчення та інших документів для безперешкодного виїзду за межі держави.

Цього разу, окрім дружини, підозрюваний залучив до втілення задуму іншого волонтера, який мав підшукувати охочих скористатись незаконними послугами. Вартість "послуги" становила $8000.

Поліціянти спільно з працівниками СБУ затримали засновницю фонду під час передання їй грошей в обмін на документи з оновленими даними у застосунку "Резерв+". У всіх чотирьох підозрюваних правоохоронці провели обшуки та вилучили докази їх причетності до злочинної діяльності.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція