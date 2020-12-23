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Полиция утверждает, что на прощание с Кернесом пришли более 100 000 человек

23.12.2020, 15:21
Полиция утверждает, что на прощание с Кернесом пришли более 100 000 человек - Фото
Прощание с Кернесом (Фото - ТРУХА, Telegram)

На церемонию прощания с умершим мэром Харькова Геннадием Кернесом пришли более 110 000 человек. Об этом рассказали LIGA.net в пресс-службе областной полиции.

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При этом в полиции пока не могут сказать, сколько людей собралось на кладбище №2 на улице Пушкинской, где будут хоронить Кернеса. "Эти данные мы уже после мероприятия сможем назвать", – добавили в пресс-службе.

На кадрах с дрона видно, что очередь к театру оперы и балета (ХАТОБ), в котором проходило прощание, растянулась дальше памятника Шевченко.

Видео – Суспільне:Харків/YouTube

Также Суспільне:Харків отмечает, что прощание продлилось на час дольше запланированного из-за большого числа посетителей. Сейчас Кернеса уже хоронят. У кладбища также собрались люди.

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Марк Сировой
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