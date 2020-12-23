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Толпы людей, перекрытый центр и политики. Как хоронят Кернеса – фото и видео из Харькова видео

23.12.2020, 10:27
Похороны Кернеса (скриншот видео Суспільне Харків).jpg
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Сегодня в Харькове хоронят умершего мэра Геннадия Кернеса. Об этом сообщает Суспільне:Харків.

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Около 07:00 утра началась церемония отпевания в Благовещенском соборе, службу вел митрополит УПЦ МП Онуфрий, отмечает источник. В храме в частности присутствовали секретарь горсовета Игорь Терехов, сын и пасынок Кернеса.

Дорога у собора была перекрыта, несколько десятков горожан смотрели церемонию на большом экране. Также мэрия транслировала мероприятие в Интернете.

Около 09:00 началась церемония прощания с Кернесом в театре оперы и балета на улице Сумской (ХАТОБ). На здании висит большой портрет умершего, у театра выстроились очереди горожан.

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Публикация от Тот самый ХХ (@h_kharkov)

По данным корреспондента Суспільного, на церемонию приехали мэр Киева Виталий Кличко, политики Вадим Новинский, Михаил Добкин и Евгений Мураев.

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Публикация от Тот самый ХХ (@h_kharkov)

Кернеса планируют похоронить на втором кладбище на улице Пушкинской. Его могила будет находиться на центральной аллее – рядом с захоронениями воинов Второй мировой и напротив могил экс-глав Харьковской облгосадминистрации Александра Масельского и Евгения Кушнарева.

В связи с похоронами Кернеса в центре города перекрыто движение. С 05:30 до 14:00 – от площади Благовещенской до площади Свободы. С 13:30 до 15:00 – часть Сумской, Ярослава Мудрого и Пушкинская.  

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Марк Сировой
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