Полиция взяла мужчину за наркотики. СМИ пишут о священнике УПЦ МП

Наручники (фото - pixabay.com)

29 ноября в Запорожье полицейские задержали на почте мужчину якобы с наркотическим веществом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила начальник пресс-службы Нацполиции в Запорожской области Катерина Людвик.

По ее словам, у задержанного был изъят один грамм, вероятно, наркотического вещества, которое сейчас отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанный мужчина 1984 года рождения.

Издание 061 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что задержанный похож на помощника митрополита УПЦ МП Луки Евгения Кугатова.

Их источники в правоохранительных органах сообщили, что Кугатов приехал в почтовое отделение в сопровождении человека, похожего на протоиерея Евгения Квача, который ждал его на улице.

LIGA.net пробовала получить комментарий Запорожской епархии УПЦ МП по этому инциденту, однако там никто не взял трубку.

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