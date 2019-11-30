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Полиция взяла мужчину за наркотики. СМИ пишут о священнике УПЦ МП

Полиция взяла мужчину за наркотики. СМИ пишут о священнике УПЦ МП - Фото
Наручники (фото - pixabay.com)
30.11.2019, 12:45

У задержанного изъяли один грамм вещества, которое сейчас отправили на судмедэкспертизу

29 ноября в Запорожье полицейские задержали на почте мужчину якобы с наркотическим веществом. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила начальник пресс-службы Нацполиции в Запорожской области Катерина Людвик. 

По ее словам, у задержанного был изъят один грамм, вероятно, наркотического вещества, которое сейчас отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Задержанный мужчина 1984 года рождения. 

Издание 061 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что задержанный похож на помощника митрополита УПЦ МП Луки Евгения Кугатова.

Их источники в правоохранительных органах сообщили, что Кугатов приехал в почтовое отделение в сопровождении человека, похожего на протоиерея Евгения Квача, который ждал его на улице.

LIGA.net пробовала получить комментарий Запорожской епархии УПЦ МП по этому инциденту, однако там никто не взял трубку.

Смотрите также: УПЦ МП просит Окружной админсуд Киева отменить регистрацию ПЦУ

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упц мп наркотики Запорожье митрополит лука евгений кугатов
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