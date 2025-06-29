После удара России по Дрогобычу фиксируется загрязнение воздуха

В ночь на 29 июня оккупанты нанесли удар по промышленному объекту, в результате чего там начался пожар

максим козицький львывська ова

В Дрогобыче зафиксировано незначительное превышение концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода после пожара, возникшего в результате российской атаки. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Он напомнил, что из-за атаки РФ в ночь на 29 июня в Дрогобыче начался пожар, в результате которого произошло задымление.

По результатам исследований Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения было выявлено незначительное превышение содержания диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода.

Козицкий подчеркнул, что угрозы для жизни жителей Дрогобыча нет. Ситуация под контролем.

Чтобы избежать неприятных ощущений людям, страдающим хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рекомендовано прислушаться к следующим советам:

→ по возможности оставайтесь в помещении;

→ плотно закройте окна и двери. Воздержитесь от проветривания;

→ если необходимо выйти на улицу, используйте средства защиты органов дыхания, такие как обычная маска, но смочите ее изнутри, респиратор или марлевая маска, предварительно увлажненная. Также можно использовать увлажненную ткань;

→ пейте много жидкости;

→ избегайте значительных физических нагрузок;

→ проведите влажную уборку в помещении.