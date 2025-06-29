После удара России по Дрогобычу фиксируется загрязнение воздуха
В Дрогобыче зафиксировано незначительное превышение концентрации диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода после пожара, возникшего в результате российской атаки. Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
Он напомнил, что из-за атаки РФ в ночь на 29 июня в Дрогобыче начался пожар, в результате которого произошло задымление.
По результатам исследований Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения было выявлено незначительное превышение содержания диоксида азота, сернистого ангидрида и оксида углерода.
Козицкий подчеркнул, что угрозы для жизни жителей Дрогобыча нет. Ситуация под контролем.
Чтобы избежать неприятных ощущений людям, страдающим хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, рекомендовано прислушаться к следующим советам:
→ по возможности оставайтесь в помещении;
→ плотно закройте окна и двери. Воздержитесь от проветривания;
→ если необходимо выйти на улицу, используйте средства защиты органов дыхания, такие как обычная маска, но смочите ее изнутри, респиратор или марлевая маска, предварительно увлажненная. Также можно использовать увлажненную ткань;
→ пейте много жидкости;
→ избегайте значительных физических нагрузок;
→ проведите влажную уборку в помещении.
- В ночь на 29 июня российские войска массированно атаковали Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Есть последствия в Черкасской, Львовской, Запорожской, Николаевской и Полтавской областях.
- В Дрогобыче оккупанты наносили ракетные и дроновые удары по промышленному объекту.
- Всего за ночь российские войска применили 537 беспилотников и ракет различного типа. Силы противовоздушной обороны уничтожили 475 целей.