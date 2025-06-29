Після удару Росії по Дрогобичу фіксується забруднення повітря

У ніч проти 29 червня окупанти вразили промисловий об'єкт, через удар там почалася пожежа

Максим Козицький (фото: Львівська ОВА)

У Дрогобичі виявили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю після пожежі, яка виникла в результаті російської атаки. Про це повідомив глава Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Він нагадав, що через атаку РФ у ніч проти 29 червня у Дрогобичі почалась пожежа, внаслідок чого відбулося задимлення.

За результатами досліджень Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я визначили незначне перевищення діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та оксиду вуглецю.

Козицький наголосив, що загрози життю для мешканців Дрогобича немає. Ситуація контрольована.

Для того, щоб уникнути неприємних відчуттів, людям, які мають хронічні захворювання дихальної та серцево-судинної системи, рекомендовано дослухатись до наступних порад:

→ по можливості залишайтеся у приміщенні;

→ щільно зачиніть вікна та двері. Утримайтесь від провітрювання;

→ якщо виникла необхідність вийти на вулицю, використовуйте засоби захисту органів дихання, такі як звичайна маска, але намочіть її зсередини, респіратор або попередньо зволожена марлева маска. Також можна використати зволожену тканину;

→ вживайте багато рідини;

→ уникайте значних фізичних навантажень;

→ проведіть у приміщенні вологе прибирання.