Росія уразила промисловий об’єкт в Дрогобичі. Мешканців закликали не виходити на вулицю без потреби

Через атаку РФ у частині міста та в окремих населених пунктах громади відсутнє електропостачання

Дрогобич (Фото: Дрогобицька міська рада)

У ніч проти 29 червня під час масованої атаки Росія уразила промисловий об’єкт у Дрогобицькій громаді Львівської області. Про це повідомила Дрогобицька міська рада.

Окупанти били по підприємству ракетами та безпілотниками. Минулося без постраждалих.

Зранку на місце прибули всі служби реагування. У Дрогобицькій міській раді працює комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Правоохоронні органи забезпечили перекриття під’їздів до зони ураження та контролюють порядок у місті.

На території громади активно проводяться обстеження. Вулицями патрулюють поліціянти для виявлення можливих додаткових пошкоджень.

Відповідні служби здійснюють вимірювання показників атмосферного повітря та рівня радіації. Попередні результати очікуються впродовж трьох годин.

У міській раді зазначили, що у частині міста та в окремих населених пунктах громади відсутнє електропостачання. Роботи з його відновлення тривають.

Мешканців громади закликали залишатися вдома, по можливості не виходити на вулицю без нагальної потреби.

"Щільно зачиніть вікна, двері, вентиляційні отвори. Вимкніть кондиціонери, вентиляцію, обігрівачі з забором повітря ззовні. Захистіть органи дихання, приготуйте ватно-марлеві пов’язки, зволожені водою або слабким розчином соди. Можна використати мокрий рушник чи тканину", – йдеться у повідомленні.

Очільник Дрогобицької районної адміністрації Степан Кулиняк підтвердив, що було влучання в об’єкт промислової інфраструктури. За його словами, в результаті атаки виникла масштабна пожежа.

На місці працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється, додав Кулиняк.