РФ попала по промобъекту в Дрогобыче. Жителей призвали не выходить без необходимости

В результате российской атаки в части города и в отдельных населенных пунктах общины отсутствует электроснабжение

Дрогобыч (Фото: Дрогобычский городской совет)

В ночь на 29 июня во время массированной атаки Россия нанесла удар по промышленному объекту в Дрогобычской общине Львовской области. Об этом сообщил Дрогобычский городской совет.

Оккупанты били по предприятию ракетами и беспилотниками. Обошлось без пострадавших.