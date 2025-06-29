РФ попала по промобъекту в Дрогобыче. Жителей призвали не выходить без необходимости
В ночь на 29 июня во время массированной атаки Россия нанесла удар по промышленному объекту в Дрогобычской общине Львовской области. Об этом сообщил Дрогобычский городской совет.
Оккупанты били по предприятию ракетами и беспилотниками. Обошлось без пострадавших.
Утром на место прибыли все службы реагирования. В Дрогобычском городском совете работает комиссия по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Правоохранительные органы обеспечили перекрытие подъездов к зоне поражения и контролируют порядок в городе.
На территории общины активно проводятся обследования. Полицейские патрулируют улицы для выявления возможных дополнительных повреждений.
Соответствующие службы проводят измерения показателей атмосферного воздуха и уровня радиации. Предварительные результаты ожидаются в течение трех часов.
В городском совете отметили, что в части города и в отдельных населенных пунктах общины отсутствует электроснабжение. Работы по его восстановлению продолжаются.
Жителей общины призвали оставаться дома и, по возможности, не выходить на улицу без крайней необходимости.
"Плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия. Выключите кондиционеры, вентиляцию, обогреватели с заборным воздухом снаружи. Защитите органы дыхания, приготовьте марлевые повязки, смоченные водой или слабым раствором соды. Можно использовать мокрое полотенце или ткань", — говорится в сообщении.
Глава Дрогобычской районной администрации Степан Кулиняк подтвердил, что был нанесен удар по объекту промышленной инфраструктуры. По его словам, в результате атаки возник масштабный пожар.
На месте работают все экстренные службы, информация уточняется, добавил Кулиняк.
- В ночь на 29 июня российские войска массированно атаковали Украину ракетами различных типов и ударными беспилотниками. Есть последствия в Черкасской, Львовской, Запорожской, Николаевской и Полтавской областях.
- Польша вместе со странами-союзниками поднимала в воздух военные самолеты из-за комбинированной российской атаки на Украину.
- Россияне применили 537 беспилотников и ракет различного типа. Силы противовоздушной обороны уничтожили 475 целей.