Посольство США: Нас огорчает насилие во время ХарьковПрайда

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В посольстве США в Украине заявили, что поддерживают ХарьковПрайд, но огорчены проявлениями насилия во время мероприятия. Об этом говорится в Twitter посольства.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Представители Посольства США посетили вчерашний ХарьковПрайд в знак поддержки темы мероприятия: "Харьков для всех. Безопасность для всех", - сказано в сообщении.

В посольстве также заявили, что их огорчает насилие во время мероприятия, но в то же время отметили, что ценят усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда.