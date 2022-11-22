Работал на россиян и дал сбежать заключенным: в Херсоне взяли "начальника" отделения СИЗО

В Херсоне начальник одного из отделений исправительной колонии №90 перед освобождением города от российских оккупантов допустил побег заключенных. Правоохранители задержали его и объявили о подозрении в госизмене, сообщает Госбюро расследований.

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По данным ГБР, подозреваемый с первых дней оккупации Херсона работал на захватчиков в структуре, которая отвечала за следственные изоляторы и места исполнения наказаний.

Также "начальник" отдела охраны СИЗО организовывал вывоз осужденных на работы по благоустройству, а несколько дней даже руководил этим СИЗО.

"В день освобождения Херсона от оккупантов работник колонии сделал вид, что не видит побега заключенных и не предпринял никакого действия, чтобы предотвратить это. Но сам сбежать не успел и был задержан работниками ГБР во взаимодействии с СБУ", – сообщают правоохранители.

В Офисе генпрокурора уточнили, что задержанный дал указания работникам СИЗО покинуть место несения службы, и по его приказу ключи от камер и служебных помещений были оставлены в непосредственном доступе заключенных, что привело к их массовому бегству.

Мужчине объявлено о подозрении по статье о госизмене, ему грозит пожизненное с конфискацией имущества.

11 ноября украинские спецподразделения вошли в Херсон, в центре города подняли государственные флаги.

Тогда же из херсонского СИЗО сбежали все заключенные, их там было около 600 человек. Одна из осужденных рассказала, что они в последнюю ночь бегства россиян от ВСУ услышали звук взрыва, – когда оккупанты взорвали телебашню рядом. У заключенных началась паника, кто-то нашел ключи и всех открыл.

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Оксана Житнюк

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