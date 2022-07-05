Ракетные удары по Николаеву. На местах работают спасатели, медики и аварийные бригады

Утром 5 июля Россия нанесла по Николаеву новые ракетные удары. Об этом сообщил в Telegram глава городской военной администрации Александр Сенкевич.

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На местах, куда случились "прилеты", работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики.

Мэр пообещал больше информации позже.

По данным местных жителей, ракетная атака случилась около 06:50 утра. Местный ресурс пишет, что ракеты запускали якобы со стороны оккупированного Херсона, а на месте попадания "видны столбы дыма".

Новость будет дополнена, когда появится новая информация.

Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, России бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО.

29 июня утром РФ нанесла очередной ракетный удар по Николаеву, попала в пятиэтажный дом, где погибли люди, многие получили ранения.

2 июля глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно, "но они боятся нападать".

Ранее он рассказал о трудностях эвакуации из области.

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Евгений Пилипенко

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