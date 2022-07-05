Ракетные удары по Николаеву. На местах работают спасатели, медики и аварийные бригады
05.07.2022, 08:16
Иллюстративное фото из Николаева (скриншот)
Утром 5 июля Россия нанесла по Николаеву новые ракетные удары. Об этом сообщил в Telegram глава городской военной администрации Александр Сенкевич.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На местах, куда случились "прилеты", работают спасатели, медики, аварийные бригады и коммунальщики.
Мэр пообещал больше информации позже.
По данным местных жителей, ракетная атака случилась около 06:50 утра. Местный ресурс пишет, что ракеты запускали якобы со стороны оккупированного Херсона, а на месте попадания "видны столбы дыма".
Новость будет дополнена, когда появится новая информация.
- Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, России бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО.
- 29 июня утром РФ нанесла очередной ракетный удар по Николаеву, попала в пятиэтажный дом, где погибли люди, многие получили ранения.
- 2 июля глава областной военной администрации Виталий Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно, "но они боятся нападать".
- Ранее он рассказал о трудностях эвакуации из области.
Читайте также: Ситуация в Николаеве ухудшается, количество обстрелов растет — Ким
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии