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Разведение сил в Петровском. ОБСЕ сообщила подробности

Разведение сил в Петровском. ОБСЕ сообщила подробности - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
12.11.2019, 09:56

ОБСЕ зафиксировала 9 ноября взрывы за пределами участка разведения в Петровском

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ рассказали детали начала разведения сил в Петровском 9 ноября. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

После 12:00 со своей позиции вблизи участка разведения в районе Петровского и в Богдановке члены патруля миссии видели запуск белых сигнальных ракет со стороны Вооруженных Сил Украины и со стороны боевиков, что указывало на их готовность к разведению.

С тех же позиций команда СММ затем видела две зеленые сигнальные ракеты: одна была запущена ВСУ, а другая боевиками. Они сигнализировали о начале процесса разведения.

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По данным ОБСЕ, в 12:00 в Богдановке с участка разведения выезжали три боевые машины пехоты (БМП-2) с украинскими военными на борту и военный грузовик с двумя военнослужащими и вооружением.

С 12:23 до 13:45, патрулируя в 1,5 км к востоку от Богдановки, сотрудники миссии зафиксировали, как с участка выезжали военнослужащие ВСУ с оружием на борту двух военных грузовиков, а также три БМП-2, направляясь к западу в направлении Богдановки.

В 12:25 террористы вместе со своим вооружением, за пределами участка разведения, садились в грузовик военного типа и направлялись к северу в направлении Стылы.

В тот же день, патрулируя приблизительно в 500 метрах к северо-западу от Петровского, наблюдатели ОБСЕ слышали 20 взрывов неопределенного происхождения и одну очередь из крупнокалиберного пулемета — все в пределах 6–8 км к северо-западу (по оценке, за пределами участка разведения, но в пределах пяти километров от его края).

  • 9 ноября в районе Богдановки и Петровского Донецкой области началось разведение войск.
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боевики ВСУ Петровское разведение
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