РФ нанесла три удара по Запорожью: поврежден дом, двое пострадавших – фото, видео

По областному центру было зафиксировано по меньшей мере три удара, ранены мужчина и женщина

В результате ночной атаки российских войск по Запорожью ранены два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 03:35 в городе была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации и угрозы применения управляемых авиационных бомб. Впоследствии стало известно о серии взрывов в областном центре.

По информации Федорова, по Запорожью было нанесено не менее трех вражеских ударов. В результате атаки зафиксировано возгорание гаражей и автомобилей, а также повреждение жилого дома.

Позже стало известно, что ранения получили два человека – мужчина и женщина.