РФ нанесла три удара по Запорожью: поврежден дом, двое пострадавших – фото, видео
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В результате ночной атаки российских войск по Запорожью ранены два человека. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 03:35 в городе была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации и угрозы применения управляемых авиационных бомб. Впоследствии стало известно о серии взрывов в областном центре.
По информации Федорова, по Запорожью было нанесено не менее трех вражеских ударов. В результате атаки зафиксировано возгорание гаражей и автомобилей, а также повреждение жилого дома.
Позже стало известно, что ранения получили два человека – мужчина и женщина.
- В пятницу, 19 декабря, Россия атаковала Запорожье, нанеся по городу два удара. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены жилые дома, гаражи, в городе возникли пожары.
- 23 декабря Россия массированно атаковала Украину ракетами и "шахедами". В результате удара по энергосистеме был полностью обесточенный металлургический комбинат "Запорожсталь".
