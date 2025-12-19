Враг нанес два удара по Запорожью: ранены четыре человека – фото, видео
Елена Мазун
Редактор новостей LIGA.net
В пятницу, 19 декабря, Россия атаковала Запорожье, нанеся по городу два удара. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены жилые дома, гаражи, в городе возникли пожары. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В 11:26 была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появилось предупреждение об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по городу и Запорожской области.
В результате вражеского удара ранения получили четверо мирных жителей: женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет и мужчина 68 лет.
В результате ударов повреждены частные дома и гаражи. В жилых домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли. На местах зафиксировано несколько возгораний.
