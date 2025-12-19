Враг нанес два удара по Запорожью: ранены четыре человека – фото, видео

Из-за атаки в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения

Атака на Запорожье (Фото: Иван Федоров / Facebook)

В пятницу, 19 декабря, Россия атаковала Запорожье, нанеся по городу два удара. В результате атаки ранены четыре человека, повреждены жилые дома, гаражи, в городе возникли пожары. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В 11:26 была объявлена воздушная тревога. Впоследствии появилось предупреждение об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по городу и Запорожской области.

В результате вражеского удара ранения получили четверо мирных жителей: женщины в возрасте 36, 72 и 78 лет и мужчина 68 лет.

В результате ударов повреждены частные дома и гаражи. В жилых домах выбиты окна и двери, повреждены фасады и кровли. На местах зафиксировано несколько возгораний.

Атака на Запорожье (Фото: Иван Федоров / Fedorov)

Запорожье, последствия атаки (Фото: Иван Федоров / Fedorov)

Запорожье, результаты атаки (Фото: Иван Федоров / Fedorov)