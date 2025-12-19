Ворог завдав двох ударів по Запоріжжю: семеро постраждалих – фото, відео

Через атаку в місті виникли пожежі та зафіксовано руйнування

Атака на Запоріжжя (Фото: Іван Федоров / Facebook)

У п'ятницю, 19 грудня, Росія атакувала Запоріжжя, завдавши по місту двох ударів. Внаслідок атаки поранено четверо людей, пошкоджено житлові будинки, гаражі, в місті виникли пожежі. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Об 11:26 було оголошено повітряну тривогу. Згодом з’явилося попередження про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по місту та Запорізькій області.

Унаслідок ворожого удару поранень зазнали четверо мирних мешканців: жінки віком 36, 72 та 78 років та чоловік 68 років.

Унаслідок ударів пошкоджено приватні будинки та гаражі. У житлових будинках вибито вікна та двері, понівечено фасади й покрівлі. На місцях зафіксовано кілька пожеж.

ДОПОВНЕНО о 14.55. Кількість постраждалих збільшилось до семи.

У цей же час Федоров повідомив, що по місту завдано чергового ворожого удару, поранена одна людина.

