Росія тричі вдарила по Запоріжжю: пошкоджено 13 будинків, троє постраждалих – фото, відео

По обласному центру було зафіксовано щонайменше три удари, поранено чоловіка та жінку

Обстріл Запоріжжя (Фото: Федоров / Telegram)

Унаслідок нічної атаки російських військ по Запоріжжю поранено двох людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

О 03:35 в місті була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Згодом стало відомо про серію вибухів в обласному центрі.

За інформацією Федорова, по Запоріжжю було завдано щонайменше три ворожі удари. Внаслідок атаки зафіксовано займання гаражів та автомобілів, а також пошкодження житлового будинку.

Пізніше стало відомо, що поранено двоє людей – чоловік та жінка.

ДОПОВНЕНО О 07:22. Кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарів звернулися жінки 75 і 35 років та 46-річний чоловік.

Пошкоджено 13 будинків – в них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.



