Росія тричі вдарила по Запоріжжю: пошкоджено 13 будинків, троє постраждалих – фото, відео

Росія тричі вдарила по Запоріжжю: пошкоджено 13 будинків, троє постраждалих – фото, відеодоповнено
Унаслідок нічної атаки російських військ по Запоріжжю поранено двох людей. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
О 03:35 в місті була оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування керованих авіаційних бомб. Згодом стало відомо про серію вибухів в обласному центрі.
За інформацією Федорова, по Запоріжжю було завдано щонайменше три ворожі удари. Внаслідок атаки зафіксовано займання гаражів та автомобілів, а також пошкодження житлового будинку.
Пізніше стало відомо, що поранено двоє людей – чоловік та жінка.
ДОПОВНЕНО О 07:22. Кількість постраждалих зросла до трьох. До лікарів звернулися жінки 75 і 35 років та 46-річний чоловік.
Пошкоджено 13 будинків – в них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.
- У п'ятницю, 19 грудня, Росія атакувала Запоріжжя, завдавши по місту двох ударів. Внаслідок атаки поранено четверо людей, пошкоджено житлові будинки, гаражі, в місті виникли пожежі.
- 23 грудня Росія масовано атакувала Україну ракетами та "шахедами". Внаслідок удару по енергосистемі був повністю знеструмлений металургійний комбінат Запоріжсталь.
