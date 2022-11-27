РФ ночью ударила ракетами по пригороду Запорожья
27.11.2022, 07:52
Ракетный удар по Запорожью, 27 ноября (фото - Олександр Старух, Telegram)
Армия России ночью нанесла ракетный удар по пригороду Запорожья, сообщил глава местной областной военной администрации Александр Старух.
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По его словам, удар нанесен по агропредприятию. Оккупанты использовали две ракеты. Вероятно, это были С-300.
В результате удара произошел пожар, поврежден забор и здание. Люди не пострадали.
- 26 ноября армия России нанесла удар по Днепру. Разрушено семь частных домов, 13 пострадавших.
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