РФ обстрелами уничтожила гуманитарный штаб в Харьковской области

Ночью оккупанты уничтожили Дергачевский дом культуры (Харьковская область), где был расположен гуманитарный штаб, сообщили в городском совете.

"В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.

Россияне уже не в первый раз целились в дом культуры. Он попал под бомбежку 11 и 25 марта.

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Катерина Амеліна

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