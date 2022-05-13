UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ обстрелами уничтожила гуманитарный штаб в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 10:46
РФ обстрелами уничтожила гуманитарный штаб в Харьковской области - Фото
Фото: Дергачевский городской совет

Ночью оккупанты уничтожили Дергачевский дом культуры (Харьковская область), где был расположен гуманитарный штаб, сообщили в городском совете.

"В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.

Читайте также
Разведка Британии: Уход от Харькова – признание неспособности РФ захватить ключевые города

Россияне уже не в первый раз целились в дом культуры. Он попал под бомбежку 11 и 25 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Катерина Амеліна
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарный штаб обстрел харьковская область
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 