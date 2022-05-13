РФ обстрелами уничтожила гуманитарный штаб в Харьковской области
13.05.2022, 10:46
Фото: Дергачевский городской совет
Ночью оккупанты уничтожили Дергачевский дом культуры (Харьковская область), где был расположен гуманитарный штаб, сообщили в городском совете.
"В связи с этим сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет. Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", – говорится в сообщении.
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