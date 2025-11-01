РФ ударила по объекту газодобычи под Полтавой и предприятию в Корюковке: возникли пожары
В ночь на 1 ноября оккупанты били по Черниговской и Полтавской областях, известно об одной пострадавшей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
По информации спасателей, ночью в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших.
К ликвидации привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.
ГСЧС сообщила, что также ночью оккупанты били дронами по Черниговской области. В городе Корюковка из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Пострадала 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.
А в Новгород-Северском в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление админзданий, магазинов, аптеки и кафе. Обошлось без пострадавших.
- В ночь на 31 октября россияне массированно атаковали Сумы. В частности, они нанесли удар по многоэтажному дому, загорелся пожар.
