РФ ударила по объекту газодобычи под Полтавой и предприятию в Корюковке: возникли пожары

В Черниговской области в результате дроновой атаки России пострадала женщина

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 1 ноября оккупанты били по Черниговской и Полтавской областях, известно об одной пострадавшей. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, ночью в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших.

К ликвидации привлекли 22 единицы техники и 93 спасателя. Пожар полностью ликвидирован в 06:02.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

ГСЧС сообщила, что также ночью оккупанты били дронами по Черниговской области. В городе Корюковка из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Пострадала 66-летняя женщина. Повреждены админздание, частный дом и автомобиль.

А в Новгород-Северском в результате падения беспилотников повреждены фасады и остекление админзданий, магазинов, аптеки и кафе. Обошлось без пострадавших.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС