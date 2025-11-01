РФ вдарила по об’єкту газовидобування під Полтавою та підприємству в Корюківці: виникли пожежі

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 1 листопада окупанти били по Чернігівській та Полтавській областях, відомо про одну постраждалу. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, уночі в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До ліквідації залучили 22 одиниці техніки й 93 рятувальники. Пожежу повністю ліквідовано о 06:02.

Фото: ДСНС

ДСНС повідомила, що також уночі окупанти били дронами по Чернігівській області. У місті Корюківка через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння.

Постраждала 66-річна жінка. Пошкоджено адмінбудівлю, приватний будинок та автомобіль.

А в Новгород-Сіверському внаслідок падіння безпілотників пошкоджені фасади й скління адмінспоруд, магазинів, аптеки та кав’ярні. Минулося без постраждалих.

Фото: ДСНС

ДОПОВНЕНО О 09:40. Командування Повітряних сил повідомило, що з 18:30 31 жовтня росіяни атакували Україну 223 безпілотниками різних типів. Близько 140 із них – "шахеди".

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 206 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 17 ударних дронів на семи локаціях.