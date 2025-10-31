РФ активно бьет дронами по башням связи и инфраструктуре в районе Сум и Чернигова – Флеш

Последствия одной из атак по Сумской области (Фото: t.me/hryhorov_oleg)

Осенью Россия начала активно атаковать дронами малого радиуса пограничную инфраструктуру Черниговской и Сумской области, чтобы вывести ее из строя и "убить" логистику. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Россия хочет оборудовать 20% шахедов онлайн-управлением". Флеш про атаки БпЛА и Рубикон" рассказал глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).

По его словам, речь идет о дронах, в частности FPV, которые могут залетать вглубь на расстоянии до 40-50 км.

"Первая задача – они пытаются вывести из строя нашу информационную инфраструктуру, атакуя вышки мобильной связи. Многие структуры, в частности военные, используют именно мобильные сети. В погранслужбе не у всех есть "старлинки", – отметил Флеш.

В дополнение к атакам дронами в пограничной зоне действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. Поэтому любое ослабление Сил обороны в этих двух регионах, в том числе в вопросе связи, дает россиянам возможность пересекать границу.

Вторая задача российских атак – "убить" логистику. Именно поэтому оккупанты пытаются бить по железнодорожным локомотивам и автотранспорту. Третья задача – уничтожение инфраструктуры, чтобы сделать жизнь "максимально некомфортной".

"Они атакуют подстанции в зоне досягаемости, начиная с самых маленьких трансформаторов. Чтобы оставить территории без тепла и электроэнергии... В последнее время они атакуют даже склады, производства и объекты сельского хозяйства, заставляя людей покинуть территории, на которых негде работать", – рассказал военный специалист по связи.