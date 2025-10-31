РФ активно бьет дронами по башням связи и инфраструктуре в районе Сум и Чернигова – Флеш
Осенью Россия начала активно атаковать дронами малого радиуса пограничную инфраструктуру Черниговской и Сумской области, чтобы вывести ее из строя и "убить" логистику. Об этом в комментарии LIGA.net для материала "Россия хочет оборудовать 20% шахедов онлайн-управлением". Флеш про атаки БпЛА и Рубикон" рассказал глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов (Флеш).
По его словам, речь идет о дронах, в частности FPV, которые могут залетать вглубь на расстоянии до 40-50 км.
"Первая задача – они пытаются вывести из строя нашу информационную инфраструктуру, атакуя вышки мобильной связи. Многие структуры, в частности военные, используют именно мобильные сети. В погранслужбе не у всех есть "старлинки", – отметил Флеш.
В дополнение к атакам дронами в пограничной зоне действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. Поэтому любое ослабление Сил обороны в этих двух регионах, в том числе в вопросе связи, дает россиянам возможность пересекать границу.
Вторая задача российских атак – "убить" логистику. Именно поэтому оккупанты пытаются бить по железнодорожным локомотивам и автотранспорту. Третья задача – уничтожение инфраструктуры, чтобы сделать жизнь "максимально некомфортной".
"Они атакуют подстанции в зоне досягаемости, начиная с самых маленьких трансформаторов. Чтобы оставить территории без тепла и электроэнергии... В последнее время они атакуют даже склады, производства и объекты сельского хозяйства, заставляя людей покинуть территории, на которых негде работать", – рассказал военный специалист по связи.
- 18 сентября Генштаб заявил, что россияне все больше чаще атакуют вышки мобильной связи на Сумщине и Черниговщине.
- 4 октября РФ атаковала два поезда в Шостке, в результате чего пострадали около 30 человек, среди них трое детей. Впоследствии в вагоне обнаружили погибшего.
- 13 октября сообщалось, что обстрелы РФ повредили и разрушили почти 2000 объектов Сумыоблэнерго.
- 30 октября стало известно, что Россия ударила по телебашне в центре Чернигова. Сооружение получило повреждения, горожан просят не приближаться на 200 метров.
