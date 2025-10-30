Россия ударила по телебашне в центре Чернигова
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
В Чернигове россияне атаковали телебашню в центре города. Сооружение получило повреждения, сообщили в городской администрации и отметили, что атака произошла 29 октября.
В ближайшее время специалисты проведут работы по стабилизации конструкции, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность городов.
"Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров. Соблюдение этих рекомендаций – залог вашей безопасности", – отметили в горсовете.
Чем враг атаковал город, власти не сообщили.
- В ночь на 30 октября враг атаковал теплоэлектростанции в разных регионах. Есть повреждения в Черкасской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской областях. Это уже третья массированная атака на ТЭС компании за октябрь.
- Также Россия ударила по общежитию в Запорожье. Известно о 17 пострадавших и двух погибших, тела которых достали из-под завалов.
- Ладыжин в Винницкой области остался без света, тепла и воды из-за российской атаки. Временно не работают детские сады.
- В целом враг запустил по Украине 633 дрона и 52 ракеты. Есть прямые попадания, сбито 623 цели.
