Россия ударила по телебашне в центре Чернигова

После атаки 29 октября у телебашни повреждена конструкция

Телебашня в Чернигове (Фото: wikipedia)

В Чернигове россияне атаковали телебашню в центре города. Сооружение получило повреждения, сообщили в городской администрации и отметили, что атака произошла 29 октября.

В ближайшее время специалисты проведут работы по стабилизации конструкции, чтобы предотвратить возможные чрезвычайные ситуации и обеспечить безопасность городов.

"Просим черниговцев не приближаться к телебашне и ограничить пребывание вблизи нее в радиусе до 200 метров. Соблюдение этих рекомендаций – залог вашей безопасности", – отметили в горсовете.

Чем враг атаковал город, власти не сообщили.

Дым после атаки на телебашню (Фото: Суспільне Чернігів)