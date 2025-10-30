Росія вдарила по телевежі в центрі Чернігова

Після атаки 29 жовтня у телевежі пошкоджена конструкція

Телевежа у Чернігові (Фото: wikipedia)

В Чернігові росіяни атакували телевежу в центрі міста. Споруда зазнала пошкоджень, повідомили в міській адміністрації і зазначили, що атака сталася 29 жовтня.

Найближчим часом фахівці проведуть роботи зі стабілізації конструкції, щоб запобігти можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечити безпеку містян.

"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Дотримання цих рекомендацій – запорука вашої безпеки", – зазначили в міськраді.

Чим ворог атакував місто, влада не повідомила.

Дим після атаки на телевежу (Фото: Суспільне Чернігів)