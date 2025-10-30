Росія вдарила по телевежі в центрі Чернігова
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
В Чернігові росіяни атакували телевежу в центрі міста. Споруда зазнала пошкоджень, повідомили в міській адміністрації і зазначили, що атака сталася 29 жовтня.
Найближчим часом фахівці проведуть роботи зі стабілізації конструкції, щоб запобігти можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечити безпеку містян.
"Просимо чернігівців не наближатися до телевежі та обмежити перебування поблизу неї в радіусі до 200 метрів. Дотримання цих рекомендацій – запорука вашої безпеки", – зазначили в міськраді.
Чим ворог атакував місто, влада не повідомила.
- В ніч проти 30 жовтня ворог атакував теплоелектростанції в різних регіонах. Є пошкодження у Черкаській, Київській, Івано-Франківській, Запорізькій областях. Це вже третя масована атака на ТЕС компанії за жовтень.
- Також Росія вдарила по гуртожитку у Запоріжжі. Відомо про 17 постраждалих та двох загиблих, тіла яких дістали з-під завалів.
- Ладижин у Вінницькій області залишився без світла, тепла та води через російську атаку. Тимчасово не працюють дитячі садки.
- Загалом ворог запустив по Україні 633 дрони та 52 ракети. Є прямі влучання, збито 623 цілі.
