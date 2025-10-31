Росія активно б'є дронами по вежах зв'язку та інфраструктурі в районі Сум та Чернігова – Флеш

Ворог намагається зробити територію прикордоння максимально непридатною для життя та перебування

Наслідки однієї з атак по Сумській області (Фото: t.me/hryhorov_oleg)

Восени Росія почала активно атакувати дронами малого радіуса прикордонну інфраструктуру Чернігівської та Сумської областей, щоб вивести її з ладу та "вбити" логістику. Про це в коментарі LIGA.net для матеріалу "Росія хоче обладнати 20% "шахедів" онлайн-керуванням". Флеш про атаки БпЛА та Рубикон" розповів голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, йдеться про дрони, зокрема FPV, які можуть залітати вглиб на відстані до 40–50 км.

"Перше завдання – вони намагаються вивести з ладу нашу інформаційну інфраструктуру, атакуючи вежі мобільного зв'язку. Багато структур, зокрема військових, використовують саме мобільні мережі. У прикордонні не у всіх є "старлінки", – зазначив Флеш.

На додачу до атак дронами у прикордонній зоні діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Тому будь-яке послаблення Сил оборони у цих двох регіонах, в тому числі в питанні зв'язку, дає росіянам змогу перетинати кордон.

Друга задача російських атак – "вбити" логістику. Саме тому окупанти намагаються бити по залізничних локомотивах та автотранспорту. Третя задача – знищення інфраструктури, щоб зробити життя "максимально некомфортним".

"Вони атакують підстанції в зоні досяжності, починаючи з найменших трансформаторів. Щоб залишити території без тепла й електроенергії... Останнім часом вони атакують навіть склади, виробництва та об'єкти сільського господарства, змушуючи людей покинути території, на яких немає де працювати", – розповів військовий фахівець зі зв'язку.