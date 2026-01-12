Россия атаковала два иностранных судна в Черном море: возник пожар, есть пострадавший
Россия атаковала в акватории Черного моря торговые суда под иностранными флагами, которые действовали в пределах морского коридора. Этот случай – второй за неделю, сообщил председатель областной военной администрации Олег Кипер.
Первый ударный дрон атаковал судно под флагом Панамы, которое находилось в зоне ожидания и направлялось в порт Черноморска для загрузки маслом. Зафиксировано попадание в надстройку судна.
Тяжело ранен один член экипажа. Его оперативно эвакуировали с помощью Военно-морских сил в порт "Одесса" и оказали медицинскую помощь.
Второй удар был нанесен по сухогрузу под флагом Сан-Марино, который двигался на выход из района ожидания. Возник пожар, который удалось оперативно локализовать. Пострадавших нет.
"Эти атаки в очередной раз подтверждают, что Россия сознательно бьет по гражданскому судоходству, грубо нарушая нормы международного гуманитарного права и создавая угрозу глобальной продовольственной безопасности", – подчеркнул Кипер.
- 7 января Россия ударила по портам в Одесской области, в результате чего один человек погиб.
- 9 января враг также атаковал два судна под иностранными флагами возле портов "Черноморск" и "Одесса". Погиб один человек, есть раненые.
- 10 января оккупанты ударили по территории порта в Одесской области, в результате чего был поврежден пустой резервуар и загорелся утеплитель.
Комментарии (0)