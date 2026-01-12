Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі: виникла пожежа, є постраждалий

Ворог вдруге за тиждень б'є по цивільних торгових суднах під іноземними прапорами

Судно (Ілюстративне фото: ЕРА)

Росія атакувала в акваторії Чорного моря торговельні судна під іноземними прапорами, які діяли в межах морського коридору. Цей випадок – другий за тиждень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Перший ударний дрон атакував судно під прапором Панами, яке перебувало у зоні очікування та прямувало до порту Чорноморська для завантаження олією. Зафіксовано влучання у надбудову судна.

Тяжко поранено одного члену екіпажу. Його оперативно евакуювали за допомогою Військово-морських сил до порту "Одеса" та надали допомогу лікарів.

Другий удар був завданий по суховантажу під прапором Сан-Марино, який рухався на вихід з району очікування. Виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати. Постраждалих немає.

"Ці атаки вкотре підтверджують, що Росія свідомо б’є по цивільному судноплавству, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці", – підкреслив Кіпер.