Росія атакувала два іноземні судна в Чорному морі: виникла пожежа, є постраждалий
Росія атакувала в акваторії Чорного моря торговельні судна під іноземними прапорами, які діяли в межах морського коридору. Цей випадок – другий за тиждень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Перший ударний дрон атакував судно під прапором Панами, яке перебувало у зоні очікування та прямувало до порту Чорноморська для завантаження олією. Зафіксовано влучання у надбудову судна.
Тяжко поранено одного члену екіпажу. Його оперативно евакуювали за допомогою Військово-морських сил до порту "Одеса" та надали допомогу лікарів.
Другий удар був завданий по суховантажу під прапором Сан-Марино, який рухався на вихід з району очікування. Виникла пожежа, яку вдалося оперативно локалізувати. Постраждалих немає.
"Ці атаки вкотре підтверджують, що Росія свідомо б’є по цивільному судноплавству, грубо порушуючи норми міжнародного гуманітарного права та створюючи загрозу глобальній продовольчій безпеці", – підкреслив Кіпер.
- 7 січня Росія вдарила по портах в Одеській області, внаслідок чого одна людина загинула.
- 9 січня ворог також атакував два судна під іноземними прапорами біля портів "Чорноморськ" та "Одеса". Загинула одна людина, є поранені.
- 10 січня окупанти вдарили по території порта в Одеській області, внаслідок чого було пошкоджено порожній резервуар та загорівся утеплювач.
