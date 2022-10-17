Россия направила ракету на Киев – ее сбила ПВО, другие улетели на запад, там взрывы

Летевшую в сторону Киева крылатую ракету россиян сбили. Об этом сообщила Деснянская территориальна громада в Черниговской области. Внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что сбиты три ракеты в сторону столицы – эта информация пока не подтверждена официальными источниками.

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По данным ресурса Деснянской громады, ракету "приземлили наши Воздушные силы". Это подтверждает источник LIGA.net в области.

Между тем, как пишет глава Хмельницкой области Сергей Гамалий, там "слышно взрывы". Неизвестно пока, это работа ПВО или "прилеты".

Жители Житомирской области также сообщают о взрывах.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

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Євген Пилипенко

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