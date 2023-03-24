Россия обстреляла четыре области: двое погибших. Пограничники показали видео бомбардировки

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты обстреляли Черниговскую, Донецкую, Днепропетровскую области и Херсон. Известно о двух погибших.

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Херсонская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты ударили по плавням в областном центре.

"Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", – сообщает ОВА.

Также в результате обстрела пострадал 77-летний мужчина. У него ранение конечностей и грудной клетки, состояние средней тяжести.

По данным ОВА, российская армия также обстреляла складское помещение.

Вскоре после полуночи 24 марта в шести областях Украины была объявлена воздушная тревога. Была информация об угрозе атаки "шахедов" в Киевской области и взрывах в Сумской области.

Утром стало известно, что в Сумской области 10 вражеских истребителей Су-35 совершили пуски 11 управляемых авиабомб и одной ракеты Х-31П.

Также Россия ударила шестью дронами по Кривому Рогу, пять попали в объекты.

Оперативное командование "Север" сообщило , что российские войска около 12:20 обстреляли приграничье Черниговской области.Обстрел предположительно велся из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Городище, там сгорел частный дом и погиб местный житель.Глава Офиса президента Андрей Ермак днем 24 марта сообщил , что армия РФ обстреливает Марганец Днепропетровской области, а также Орловку и Первомайское в Донецкой области. В селе Первомайское ранена женщина.Госпогранслужба показала видео, как самолет российских оккупационных сил сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донецкой области. Пограничники не уточнили, когда именно была зафиксирована бомбардировка.

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Оксана Житнюк

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