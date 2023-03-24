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Россия обстреляла четыре области: двое погибших. Пограничники показали видео бомбардировки

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24.03.2023, 15:48
Россия обстреляла четыре области: двое погибших. Пограничники показали видео бомбардировки - Фото
Скриншот

Сегодня, 24 марта, российские оккупанты обстреляли Черниговскую, Донецкую, Днепропетровскую области и Херсон. Известно о двух погибших.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты ударили по плавням в областном центре.

"Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", – сообщает ОВА.
Также в результате обстрела пострадал 77-летний мужчина. У него ранение конечностей и грудной клетки, состояние средней тяжести.
По данным ОВА, российская армия также обстреляла складское помещение.



Оперативное командование "Север" сообщило, что российские войска около 12:20 обстреляли приграничье Черниговской области.

Обстрел предположительно велся из миномета калибра 120 мм в районе населенного пункта Городище, там сгорел частный дом и погиб местный житель.

Глава Офиса президента Андрей Ермак днем 24 марта сообщил, что армия РФ обстреливает Марганец Днепропетровской области, а также Орловку и Первомайское в Донецкой области. В селе Первомайское ранена женщина.

Госпогранслужба показала видео, как самолет российских оккупационных сил сбрасывает шесть бомб на один из населенных пунктов Донецкой области. Пограничники не уточнили, когда именно была зафиксирована бомбардировка.

Читайте также: Россия почти полностью разрушила более 50 сел свободной Херсонщины – Зеленский

Оксана Житнюк
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Донецкая область обстрел война днепропетровская область Херсонская область черниговская область
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