Россия под утро обстреляла Харьков ракетами: серия взрывов прозвучала в двух районах
07.08.2022, 06:20
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)
Рано утром армия России обстреляла Харьков, пострадали два района. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.
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По его словам, ракетный обстрел было около 04:40, звучала серия взрывов. По предварительным данным пострадали Новобаварский и Основянский районы.
Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях – новость будет дополнена по мере появления новых данных.
- 27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.
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