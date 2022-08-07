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Россия под утро обстреляла Харьков ракетами: серия взрывов прозвучала в двух районах

Цей матеріал також доступний українською
07.08.2022, 06:20
Россия под утро обстреляла Харьков ракетами: серия взрывов прозвучала в двух районах - Фото
Игорь Терехов (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

Рано утром армия России обстреляла Харьков, пострадали два района. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, ракетный обстрел было около 04:40, звучала серия взрывов. По предварительным данным пострадали Новобаварский и Основянский районы.

Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях – новость будет дополнена по мере появления новых данных.

Читайте также: Зеленский ответил на петицию об усилении ПВО в Харьковской области

Марк Сировой
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