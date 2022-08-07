Россия под утро обстреляла Харьков ракетами: серия взрывов прозвучала в двух районах

Рано утром армия России обстреляла Харьков, пострадали два района. Об этом написал в Telegram мэр города Игорь Терехов.

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По его словам, ракетный обстрел было около 04:40, звучала серия взрывов. По предварительным данным пострадали Новобаварский и Основянский районы.

Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях – новость будет дополнена по мере появления новых данных.

27 июня глава ОВА Олег Синегубов заявил, что РФ запугивает новым наступлением на Харьков и может усилить ракетные удары. Он заверил: украинские защитники к этому готовы, россиян ждет фиаско в случае попытки снова наступать.

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Марк Сировой

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