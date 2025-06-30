Россия применила против Харькова беспилотник нового типа "Черника"

Дроны этого типа могут обладать функцией наведения на цель и автопилотом

Беспилотник "Черника" (Фото: российский пропагандистский ресурс)

Россия впервые с начала войны применила против Харькова беспилотник нового типа "Черника". Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета впервые зафиксировали атаку дроном "Черника" на прошлой неделе. В результате удара было повреждено несколько автомобилей в гаражном кооперативе.

Как сообщает Defense Express, Россия производит беспилотники этой серии, по крайней мере, с прошлого года, в двух вариантах: легкий "Черника-1" и более тяжелый "Черника-2".

Дрон-камикадзе "Черника-1" представляет собой беспилотник типа "летающее крыло", изготовленный из пенопласта. Боевая часть весит 0,7 кг и, предположительно, является осколочно-фугасной.

Дрон имеет максимальную дальность поражения до 80 км, скорость 75 км/ч и максимальную высоту полета до 1,5 км.

В основном этот БпЛА используется против автотранспортной техники и пехоты.

Более крупная версия "Черника-2" опаснее по сравнению с первой моделью. У нее большая боевая часть весом до 3,5 кг, что предназначена для поражения блиндажей и тяжёлой техники. Также она имеет увеличенный радиус действия до 100 км.

По данным портала, вторая модель, вероятно, обладает функцией наведения на цель, благодаря чему во время атаки дрон может быть устойчив к воздействию РЭБ. Также "Черника-2" оснащена функцией автопилота до определенного района цели, благодаря чему оператору не нужно постоянно управлять им, а только на заключительном этапе полета.

Defense Express сообщило, что Россия производит "Чернику" как минимум с прошлого года в количестве, исчисляемом тысячами единиц. Ранее дроны этого типа применялись на линии фронта.

Эффективным средством противодействия этим беспилотникам являются украинские зенитные FPV-дроны.