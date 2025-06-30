Росія застосувала по Харкову безпілотник нового типу "Черніка"

Дрони цього типу можуть мати функцію донаведення на ціль та автопілот

Безпілотник "Черніка" (Фото: російський пропогандистський ресурс)

Росія вперше з початку війни застосувала по Харкову безпілотник нового типу "Черніка". Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, фахівці Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради вперше зафіксували атаку дроном "Черніка" минулого тижня. Унаслідок удару було пошкоджено кілька авто в гаражному кооперативі.

Як повідомляє Defense Express, Росія виготовляє безпілотники цієї серії щонайменше з минулого року у двох варіантах: легка "Черніка-1" і важча "Черніка-2".

Дрон-камікадзе "Черніка-1" є безпілотником типу "летюче крило", виготовленим з пінопласту. Бойова частина складає масу 0,7 кг, імовірно, уламково-фугасного типу.

Дрон має максимальну дальність ураження до 80 км, швидкість 75 км/год і максимальну висоту польоту до 1,5 км.

Здебільшого цей БпЛА застосовується проти автотранспортної техніки та піхоти.

Більша версія "Черніка-2" є небезпечнішою у порівнянні з першою моделлю. Вона має більшу бойову частину масою до 3,5 кг, що вже призначена для ураження бліндажів і важкої техніки. Також він має збільшений радіус дії до 100 км.

За даними порталу, друга модель імовірно має функцію донаведення на ціль, через що під час атаки дрон може бути несприйнятливий до дії РЕБ. Також "Черніка-2" обладнана функцією автопілота до визначеного району цілі, завдяки чому оператору не потрібно постійно здійснювати керування, а тільки на кінцевій ділянці польоту.

Defense Express повідомив, що Росія виготовляє "Черніку" щонайменше з минулого року в кількості тисячі одиниць. Раніше дрони цього типу застосовувалися на лінії фронту.

Ефективним засобом протидії цим безпілотникам є українські зенітні FPV-дрони.