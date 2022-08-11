Россия рано утром обстреляла Харьков: есть прилет во двор дома в центре города
11.08.2022, 06:23
Игорь Терехов (скриншот видео Игорь Терехов, Facebook)
Армия России рано утром нанесла удары по Харькову, пострадал, в частности, центр города. Об этом написал в Telegram мэр Игорь Терехов.
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Российский обстрел произошел около 04:28, один за другим было четыре прилета, пишет городской глава.
По словам Терехова, есть информация о прилете во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. О пострадавших пока не сообщается.
Новость будет дополнена по мере появления новой информации.
- 8 августа сообщалось, что в Харькове из-за обстрелов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом треть города.
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