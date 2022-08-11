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Россия рано утром обстреляла Харьков: есть прилет во двор дома в центре города

11.08.2022, 06:23
Россия рано утром обстреляла Харьков: есть прилет во двор дома в центре города - Фото
Игорь Терехов (скриншот видео Игорь Терехов, Facebook)

Армия России рано утром нанесла удары по Харькову, пострадал, в частности, центр города. Об этом написал в Telegram мэр Игорь Терехов.

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Российский обстрел произошел около 04:28, один за другим было четыре прилета, пишет городской глава.

По словам Терехова, есть информация о прилете во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. О пострадавших пока не сообщается.

Новость будет дополнена по мере появления новой информации.

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Марк Сировой
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прилеты обстрел Харьков армия рф центр войска россии
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