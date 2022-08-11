Россия рано утром обстреляла Харьков: есть прилет во двор дома в центре города

Армия России рано утром нанесла удары по Харькову, пострадал, в частности, центр города. Об этом написал в Telegram мэр Игорь Терехов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российский обстрел произошел около 04:28, один за другим было четыре прилета, пишет городской глава.

По словам Терехова, есть информация о прилете во двор жилого дома в центре Харькова в Киевском районе. О пострадавших пока не сообщается.

Новость будет дополнена по мере появления новой информации.

8 августа сообщалось, что в Харькове из-за обстрелов повреждена ТЭЦ-3, которая обеспечивает теплом треть города.

Читайте также: РФ бьет по прифронтовым городам из РСЗО, ПВО против этого бессильна – спикер Воздушных сил

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.