Россия сбросила четыре КАБа на приграничье Черниговской области: есть раненые и разрушения
Вечером в субботу, 4 января, оккупанты нанесли авиационный удар по приграничному городу Семеновка Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
По его словам, россияне сбросили на городе четыре управляемых авиационных бомбы. Целили по центральной части и жилому массиву.
По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых людях, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Кроме того, в результате авиаудара повреждения получили административное здание, больница, кафе, жилые дома и автомобили.
- 3 января россияне нанесли групповой ракетный удар по окрестностям Чернигова. В результате атаки погиб 72-летний мужчина, есть раненые.
- 4 января оккупанты сбросили КАБ на многоэтажку в Сумской области. Известно о 10 раненых, в том числе двоих детях.