Россия сбросила четыре КАБа на приграничье Черниговской области: есть раненые и разрушения

По предварительным данным, пострадали семь человек

Последствия атаки (Фото: Национальная полиция)

Вечером в субботу, 4 января, оккупанты нанесли авиационный удар по приграничному городу Семеновка Черниговской области. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

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По его словам, россияне сбросили на городе четыре управляемых авиационных бомбы. Целили по центральной части и жилому массиву.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о семи раненых людях, им оказывается необходимая помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Кроме того, в результате авиаудара повреждения получили административное здание, больница, кафе, жилые дома и автомобили.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция