Росія скинула чотири КАБи на прикордоння Чернігівської області: є поранені й руйнування – фото
Увечері в суботу, 4 січня, окупанти завдали авіаційного удару по прикордонному місту Семенівка Чернігівської області. Про це повідомив глава Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, росіяни скинули на місті чотири керовані авіаційні бомби. Цілили у центральну частину, по житловому масиву.
Станом на 23:00 попередньо відомо про сімох поранених людей, їм надають необхідну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Крім того, унаслідок авіаудару пошкоджень зазнали адміністративна будівля, лікарня, кафе, житлові будинки й автомобілі.
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