Россия третью ночь подряд атаковала Фастов, на Днепропетровщине – погибший и раненые: фото

В Днепропетровской области среди пострадавших два ребенка, погиб один человек

В ночь на 8 декабря Россия атаковала Днепропетровскую область, также третью ночь подряд под вражескими обстрелами был Фастов в Киевской области. Всего армия оккупантов запустила по Украине 149 дронов, сообщили Воздушные силы.

Около 90 БпЛА из всех были "шахеды". Силам противовоздушной обороны удалось сбить 131 дрон, зафиксированы попадания 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на четырех локациях.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, под вечер 7 декабря враг направил FPV-дроны на Зеленодольскую и Грушевскую громады Криворожского района. В последней громаде тяжелые травмы получил 51-летний мужчина, медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось.

В районе повреждены сельскохозяйственное предприятие, частный дом, газопровод. Горел дом на колесах.

По Межирицкой громаде Павлоградского района враг также ударил дронами. Ранены четыре человека, среди которых 14-летний мальчик. Состояние пострадавшей 41-летней женщины медики оценивают как тяжелое. Горел дом, еще два были разбиты, повреждены хозяйственная постройка и машина.

Из артиллерии и FPV-дронами противник целился по Никополю, Покровской, Червоногригорьевской и Марганецкой громадах. Пострадала 13-летняя девочка. Избиты две пятиэтажки, школа искусств, авто.

В Днепре из-за удара дрона загорелось админздание, изуродованы три многоквартирных дома и авто.

Спасатели рассказали подробности атаки дронов на Фастов. В городе загорелась кровля трехэтажки и одноэтажки на площади 1500 кв.м. Взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания.

Атака по Днепропетровской области (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

