Росія третю ніч поспіль атакувала Фастів, на Дніпропетровщині – загиблий і поранені: фото

У Дніпропетровській області серед постраждалих дві дитини, загинув один чоловік

Атака на Фастів (Фото: ДСНС)

У ніч проти 8 грудня Росія атакувала Дніпропетровську область, також третю ніч поспіль під ворожими обстрілами був Фастів у Київській області. Загалом армія окупантів запустила по Україні 149 дронів, повідомили Повітряні сили.

Близько 90 БпЛА з усіх були "шахеди". Силам протиповітряної оборони вдалося збити 131 дрон, зафіксовані влучання 16 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що під вечір 7 грудня ворог скерував FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворізького району. В останній громаді тяжкі травми отримав 51-річний чоловік, медики боролися за його життя, але врятувати не вдалося.

У районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах.

По Межиріцькій громаді Павлоградського району ворог також вдарив дронами. Поранено чотири людини, серед яких 14-річний хлопчик. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий. Горів будинок, ще два були потрощені, пошкоджені господарська споруда та машина.

З артилерії та FPV-дронами противник цілив по Нікополю, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Постраждала 13-річна дівчинка. Побиті дві п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

У Дніпрі через удар дрона загорілася адмінбудівля, понівечені три багатоквартирні будинки та авто.

Рятувальники розповіли подробиці атаки дронів на Фастів. В місті загорілася покрівля триповерхівки та одноповерхівки на площі 1500 кв. м. Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі.

Атака по Дніпропетровській області (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

