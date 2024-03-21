Россия ударила баллистикой по Николаеву: есть погибшая

Россия ударила баллистикой по Николаеву: есть погибшаядополнено
Днем 21 марта в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Виталий Ким позже сообщил о погибшей женщине.
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В 14:30 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, а в 14:33 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о громком взрыве и баллистике.
После отбоя тревоги Ким сообщил о трех пострадавших женщинах и одном мужчине, а позже добавил, что одна женщина погибла. Поиски продолжаются.
"Делаем объезд по жилому сектору. По многоэтажной застройке – без повреждений. Обследуем частный сектор", – сообщил Сенкевич.
ДОПОЛНЕНО В 16:25. Сейчас известно о шести пострадавших, одному человеку помощь предоставлена амбулаторно, сообщил Ким.
- Утром 21 марта Россия массированно атаковала Киев ракетами. В результате атаки в Киеве есть разрушения и пострадавшие.
- Появились фото последствий массированного ракетного удара россиян по Киеву.
- Также в Киевской области из-за атаки РФ есть раненые и разрушения.