Россия ударила баллистикой по Николаеву: есть погибшая

Николаев (Иллюстративный скриншот)

Днем 21 марта в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Глава областной военной администрации Виталий Ким позже сообщил о погибшей женщине.

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В 14:30 в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, а в 14:33 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о громком взрыве и баллистике.

После отбоя тревоги Ким сообщил о трех пострадавших женщинах и одном мужчине, а позже добавил, что одна женщина погибла. Поиски продолжаются.

"Делаем объезд по жилому сектору. По многоэтажной застройке – без повреждений. Обследуем частный сектор", – сообщил Сенкевич.

ДОПОЛНЕНО В 16:25. Сейчас известно о шести пострадавших, одному человеку помощь предоставлена амбулаторно, сообщил Ким.