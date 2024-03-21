Росія вдарила балістикою по Миколаєву: є загибла

Миколаїв (Ілюстративний скриншот)

Вдень 21 березня у Миколаєві прогримів вибух під час повітряної тривоги. Глава обласної військової адміністрації Віталій Кім пізніше повідомив про загиблу жінку.

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О 14:30 в Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу, а о 14:33 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про гучний вибух і балістику.

Після відбою тривоги Кім повідомив про трьох постраждалих жінок і одного чоловіка, а згодом додав, що одна жінка загинула. Пошуки тривають.

"Робимо об'їзд по житловому сектору. По багатоповерховій забудові – без пошкоджень. Обстежуємо приватний сектор", – повідомив Сенкевич.

ДОПОВНЕНО О 16:25. Наразі відомо про шістьох постраждалих, одній людині допомога надана амбулаторно, повідомив Кім.