Россия ударила по базе отдыха в Черниговской области

Фото: Facebook Александра Селиверстова

Россия нанесла удар по базе отдыха в Черниговской области. Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.

Около 22:30 27 октября россияне попали тремя ударными дронами по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского.

Под ударом оказалась база "Чексил-Ярославна", в результате чего пострадала пожилая женщина, начался пожар.

По данным Опендатабот, ООО "Чексил-Ярославна" сейчас не работает. Также там указано, что компания якобы имела владельцев из РФ по состоянию на 23 февраля 2022-го.

ДОПОЛНЕНО В 08:40. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Корюковском районе Черниговской области попадание по объекту повлекло за собой пожар, его потушили.

В Новгород-Северском районе повреждено админздание, спасена женщина 1958 года рождения.

В Чернигове – попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили.