Россия ударила по базе отдыха в Черниговской области

Россия ударила по базе отдыха в Черниговской областидополнено
Россия нанесла удар по базе отдыха в Черниговской области. Об этом сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов.
Около 22:30 27 октября россияне попали тремя ударными дронами по гражданской инфраструктуре Новгород-Северского.
Под ударом оказалась база "Чексил-Ярославна", в результате чего пострадала пожилая женщина, начался пожар.
По данным Опендатабот, ООО "Чексил-Ярославна" сейчас не работает. Также там указано, что компания якобы имела владельцев из РФ по состоянию на 23 февраля 2022-го.
ДОПОЛНЕНО В 08:40. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в Корюковском районе Черниговской области попадание по объекту повлекло за собой пожар, его потушили.
В Новгород-Северском районе повреждено админздание, спасена женщина 1958 года рождения.
В Чернигове – попадание в техническое здание предприятия. Пожар быстро потушили.
- Россия регулярно бьет по Черниговской области и, в частности, Новгород-Северску. Что происходит в регионе и могут ли россияне открыть Черниговский фронт – читайте в разборе LIGA.net.
- 27 октября российские удары повредили важный энергообъект в Черниговской области, в областном центре – один пострадавший.
