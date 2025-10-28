Росія вгатила по базі відпочинку на Чернігівщині

Росія вгатила по базі відпочинку на Чернігівщинідоповнено
Росія завдала удару по базі відпочинку у Чернігівській області. Про це повідомив начальник Новогород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Близько 22:30 27 жовтня росіяни поцілили трьома ударними дронами по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського.
Під ударом опинилась база "Чексіл-Ярославна", в результаті чого постраждала літня жінка, зайнялася пожежа.
За даними Opendatabot, ТОВ "Чексіл-Ярославна" наразі не працює. Також там вказано, що компанія нібито мала власників з РФ станом на 23 лютого 2022-го.
ДОПОВНЕНО О 08:40. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Корюківському районі Чернігівської області влучання по об'єкту спричинило пожежу, її згасили.
У Новгород-Сіверському районі пошкоджено адмінбудівлю, врятовано жінку 1958 року народження.
У Чернігові – влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили.
- 27 жовтня російські удари пошкодили важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, в обласному центрі – один постраждалий.
