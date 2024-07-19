Россия выпустила ракету по Николаеву: есть прилет по жилому району и убитый
Россия атаковала Николаев, в городе есть прилет по жилому району. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич.
Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях
В 17:10 Воздушные силы сообщили о российской ракете в Николаевской области и призвали жителей областного центра срочно перейти в укрытия.
В 17:22 Сенкевич написал о прилете по жилому району.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в 17:26 сообщил, что выехали скорые.
В 17:46 Сенкевич написал, что известно о пострадавших и погибшем. Также есть повреждения жилищного сектора.
- 18 июля Силам обороны удалось сбить ракету "Искандер-М", которой Россия атаковала Одесскую область.
- Утром 19 июля россияне нанесли удары двумя "Искандерами" по центральной части города Чугуева Харьковской области: смотрите фото последствий.