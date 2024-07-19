Росія випустила ракету по Миколаєву: є приліт по житловому району і вбита людина

Повітряні сили попереджали про запуск окупантами ракети в бік Миколаєва

Російська ракета (Ілюстративне фото: Міноборони РФ)

Росія атакувала Миколаїв, у місті є приліт по житловому району. Про це повідомив мер Олександр Сєнкевич.

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О 17:10 Повітряні сили повідомили про російську ракету на Миколаївщині й закликали жителів обласного центру терміново перейти до укриттів.

О 17:22 Сєнкевич написав про приліт по житловому району.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім о 17:26 повідомив, що виїхали швидкі.

О 17:46 Сєнкевич написав, що відомо про постраждалих і загиблого. Також є пошкодження житлового сектора.