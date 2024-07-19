Росіяни вдарили по Чугуєву двома Іскандерами: дев’ятеро поранених, серед них дитина – фото

Наслідки удару (Фото: Харківська ОВА)

Вранці 19 липня росіяни завдали ударів по центральній частині міста Чугуєва Харківської області, внаслідок атаки травмовано семеро людей. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його даними, близько 04:00 окупанти двічі вдарили по житловій забудові центральної частини міста. Унаслідок атаки травми отримали шестеро дорослих та 14-річний підліток. Вони госпіталізовані з осколковими пораненнями, загрози життю немає, зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА уточнив, що перше влучання – поряд з будинком. Згоріли дев'ять автомобілів, пошкоджено декілька будинків та два магазини.

Внаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, недобудовану п’ятиповерхівку та приватний будинок.

ДОПОВНЕНО О 08:11. Синєгубов повідомив, що кількість поранених внаслідок ударів по Чугуєву збільшилася до девʼяти.

ДОПОВНЕНО О 09:00. Офіс генерального прокурора повідомив, що попередньо росіяни вдарили по місту двома ракетами "Іскандер-М".

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська обласна прокуратура

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Вдень 13 липня росіяни вдарили по залізниці у селищі Буди Харківської області двома ракетами "Іскандер".

Внаслідок атаки загинули дві людини – начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря та старший сержант поліції Олексій Кощій. Ще 25 людей отримали поранення.

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