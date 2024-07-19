Россияне ударили по Чугуеву: есть раненые, среди них ребенок – фото

Последствия удара (Фото: Харьковская ОВА)

Утром 19 июля россияне нанесли удары по центральной части города Чугуева Харьковской области, в результате атаки травмированы семь человек. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его данным, около 04:00 оккупанты дважды ударили по жилой застройке центральной части города. В результате атаки травмы получили шесть взрослых и 14-летний подросток. Они госпитализированы с осколочными ранениями, угрозы жизни нет, отметил Синегубов.

Глава ОВА уточнил, что первое попадание – рядом с домом. Сгорели девять автомобилей, повреждены несколько домов и два магазина.

В результате второго попадания повреждены административные здания, недостроенная пятиэтажка и частный дом.

ДОПОЛНЕНО В 08:11. Синегубов сообщил, что количество раненых в результате ударов по Чугуеву увеличилось до девяти.

ДОПОЛНЕНО В 09:00. Офис генерального прокурора сообщил, что предварительно россияне ударили по городу двумя ракетами "Искандер-М".

Фото: Харьковская обласная прокуратура

Фото: Харьковская обласная прокуратура

Фото: Харьковская обласная прокуратура

Фото: Харьковская обласная прокуратура

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Днем 13 июля россияне ударили по железной дороге в поселке Буды Харьковской области двумя ракетами "Искандер".

В результате атаки погибли два человека – начальник Харьковского районного управления ГУ ГСЧС в Харьковской области Артем Костыря и старший сержант полиции Алексей Кощей. Еще 25 человек получили ранения.

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