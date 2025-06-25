Россия запустила по Украине 71 беспилотник: есть попадания в трех регионах

Последствия в Харькове (Фото: ГСЧС)

С вечера 24 июня и в ночь на 25-е Россия атаковала Украину 71 беспилотником – "шахедами" и дронами-имитаторами. Есть последствия в трех областях, сообщили Воздушные силы.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 52 дрона на востоке, юге и севере страны. 32 – сбито огневыми средствами поражения; 20 – локационно потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание "шахедов" в шести локациях в Харьковской, Одесской и Сумской областях.

В частности, в Харькове россияне попали в гражданское предприятие в Киевском районе. РФ запустила семь беспилотников, ранен один мужчина.

О последствиях в Одесской области на утро официальных сообщений нет, однако ночью в Измаильском, Одесском и Белгород-Днестровском районах призывали находиться в укрытиях.

Сумская областная военная администрация не конкретизировала насчет последствий именно от "шахедов", однако всего в течение суток, с утра 24 июня до утра 25 июня, российские войска совершили почти 90 обстрелов по 27 населенным пунктам в 13 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов – в Сумском и Шосткинском районах.

ДОПОЛНЕНО В 10:05. Враг атаковал Васильковскую общину Измаильского района, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Есть повреждения гражданской инфраструктуры. В результате атаки разрушены помещения частного предприятия, уничтожены сельскохозяйственное оборудование и техника. Обошлось без пострадавших.