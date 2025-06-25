Росія запустила по Україні 71 безпілотник: є влучання у трьох регіонах

Наслідки у Харкові (Фото: ДСНС)

З вечора 24 червня й у ніч проти 25-го Росія атакувала Україну 71 безпілотником – "шахедами" та дронами-імітаторами. Є наслідки у трьох областях, повідомили Повітряні сили.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 52 дрони на сході, півдні та півночі країни. 32 – збито вогневими засобами ураження, 20 – локаційно втрачено/подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Зафіксовано влучання "шахедів" у шести локаціях на Харківщині, Одещині та Сумщині.

Зокрема, у Харкові росіяни поцілили у цивільне підприємство у Київському районі. РФ запустила сім безпілотників, поранено одного чоловіка.

Про наслідки на Одещині станом на ранок офіційних повідомлень немає, проте вночі в Ізмаїльському, Одеському і Білгород-Дністровському районах закликали перебувати в укриттях.

Сумська обласна військова адміністрація не конкретизувала щодо наслідків саме від "шахедів", проте загалом протягом доби, від ранку 24 червня до ранку 25 червня, російські війська здійснили майже 90 обстрілів по 27 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів – у Сумському та Шосткинському районах.

ДОПОВНЕНО О 10:05. Ворог атакував Васильківську громаду Ізмаїльського району, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Є пошкодження цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки зруйновано приміщення приватного підприємства, знищено сільськогосподарське обладнання та техніку. Минулося без постраждалих.