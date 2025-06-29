Россияне обстреляли Смелу: есть раненые, повреждены дома и колледж – фото
В ночь на 29 июня российские войска нанесли удар по городу Смела Черкасской области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Он заявил, что в городе продолжаются работы по ликвидации последствий масштабной ракетно-дроновой атаки России. Развернут оперативный штаб.
Табурец добавил, что в результате атаки пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Им оказывается необходимая помощь.
По предварительным данным, повреждены три девятиэтажных дома. Также серьезные разрушения получил местный колледж Национального университета пищевых технологий. В настоящее время продолжается обследование.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели ликвидировали два пожара, эвакуировали 70 человек и освободили мужчину из шахты лифта. На месте работают 81 спасатель и 30 единиц техники.
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