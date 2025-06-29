Росіяни вдарили по Смілі: є поранені, пошкоджено будинки й коледж – фото
У ніч проти 29 червня росіяни вдарили по місту Сміла Черкаської області, у результаті чого є постраждалі та руйнування. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Він заявив, що у місті триває ліквідація наслідків масштабної ракетно-дронової атаки Росії. Розгорнуто оперативний штаб.
Табурець додав, що у результаті атаки постраждало шість людей, серед них і дитина. Їм надають необхідну допомогу.
За попередніми даними, пошкоджено три дев'ятиповерхівки. Суттєві руйнування отримав також місцевий коледж Національного університету харчових технологій. Наразі триває обстеження.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що рятувальники ліквідували дві пожежі, евакуювали 70 осіб і звільнили чоловіка з ліфтової шахти. На місці працюють 81 рятувальник і 30 одиниць техніки.
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